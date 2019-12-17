Mardin merkezli 10 ilde DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin merkezli 10 ilde DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

Mardin merkezli 10 ilde DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

6 saat önce

Mardin merkezli 10 ilde terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin merkezli 10 ilde DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı, System.String[]

Mardin merkezli 10 ilde terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, 10 farklı ilde aranan 17 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, M.H., K.H., S.U., S.N.G., A.A., M.İ.İ., M.K., D.B., S.E.G., Y.K., M.M.T., S.K. ve Ş.S. isimli 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(İHA)

Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:25 Kaynak: İHA
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