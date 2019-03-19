Son Dakika Haberleri: Mardin Merkezli 10 İlde Fetö Operasyonu: 11 Gözaltı

Mardin Merkezli 10 İlde Fetö Operasyonu: 11 Gözaltı

1 saat önce

Mardin merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

Mardin Merkezli 10 İlde Fetö Operasyonu: 11 Gözaltı, System.String[]
Mardin merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızca FETÖ/PDY terör örgütünün KHK'lar ile kapatılan derneklerinde üyelik kaydı bulunan ve derneklerde çalışan şahıslar hakkında yapılan araştırmalarda derneklerinde üyelik kaydı bulunan ve derneklerde çalışan şahıslardan 12 şahsın FETÖ/PDY sivil yapılanması içerisinde olduğu tespit edilmiş olup, bu kapsamda sivil yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla Mardin merkezli 10 ilde 12 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Mardin, Ankara, Adıyaman, Diyarbakır, Mersin, Şanlıurfa, Malatya, Manisa, Gaziantep, Kayseri'De A.Y.,E.A., Y.A., Z.A., A.Ö., S.B., B.T., H.T., İ.H., H.A., C.D. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlarla ilgili soruşturma çok yönlü devam etmektedir" denildi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:23 Kaynak: İHA

Mardin, 3. Sayfa
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