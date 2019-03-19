Mardin Merkezli 10 İlde Fetö Operasyonu: 11 Gözaltı
1 saat önce
Mardin merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.
Mardin
merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızca FETÖ/PDY terör örgütünün KHK'lar ile kapatılan derneklerinde üyelik kaydı bulunan ve derneklerde çalışan şahıslar hakkında yapılan araştırmalarda derneklerinde üyelik kaydı bulunan ve derneklerde çalışan şahıslardan 12 şahsın FETÖ/PDY sivil yapılanması içerisinde olduğu tespit edilmiş olup, bu kapsamda sivil yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla Mardin merkezli 10 ilde 12 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Mardin, Ankara
, Adıyaman
, Diyarbakır
, Mersin
, Şanlıurfa
, Malatya
, Manisa
, Gaziantep
, Kayseri
'De A.Y.,E.A., Y.A., Z.A., A.Ö., S.B., B.T., H.T., İ.H., H.A., C.D. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlarla ilgili soruşturma çok yönlü devam etmektedir" denildi. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:23 Kaynak: İHA
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