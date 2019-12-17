Mardin merkezli 10 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon - Son Dakika
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Mardin merkezli 10 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon

6 saat önce

Mardin merkezli 10 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Mardin merkezli 10 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon, System.String[]

Mardin merkezli 10 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütünün finansmanına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla, Mardin'in de yer aldığı 10 ilde 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğünce bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda M.H, K.H, S.U, S.N.G, A.A, M.İ.İ, M.K, D.B, S.E.G, Y.K, M.M.T, S.K. ve Ş.S. gözaltına alındı.

Firari 4 şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor.

Gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:22 Kaynak: AA
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