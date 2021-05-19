Mardin merkezli 10 ilde terör örgütü PKK iş birlikçilerine operasyon: 25 gözaltı - Son Dakika

Mardin merkezli 10 ilde terör örgütü PKK'nın iş birlikçilerine yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Eren-5 operasyonları" kapsamında sözde Ömeryan-Bagok ve Kerboran kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon sürerken, örgüte finansman sağlayan ve örgüt adına para toplayan iş birlikçilerinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.

Daha önce sözde Bagok kırsalında düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin üzeri ve bulundukları sığınakta ele geçirilen dokümanlarda yapılan inceleme sonucu örgüt mensupları ile iş birliği içinde olduğu, onlara finansman sağladığı, örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 35 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Mardin, Adana, Şırnak, Batman, Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Elazığ, Edirne ve Hatay'da 31 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 25 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramada ele geçen delil niteliğindeki malzemelere el konuldu.

Şüphelilerden 6'sının yakalanması için çalışmalar sürerken, 4'ünün ise cezaevinde tutuklu olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 25 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.