Mardin Merkezli 11 İlde Fetö Operasyonu: 14 Gözaltı

MARDİN merkezli 11 ilde FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

MARDİN merkezli 11 ilde FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.



Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik 11 ilde, aralarında teğmen ve astsubayların da bulunduğu, 8'i muvazzaf asker, 5'i Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) ihraç edilenlerinde de bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Güvenlik güçleri soruşturma kapsamında, İstanbul, Ankara, Konya, Tokat, Ağrı, Manisa, Elazığ, Karaman, Bilecik, Hatay ve Denizli illerinde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonlarda T.K., A.G., H.K., M.A., Y.T., İ.Ş., E.K., H.A., M.K., M.R.K., Ö.K., M.Ş., L.K. ve Ş.Y.'nin bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor. - Mardin

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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