Mardin Merkezli 13 İlde Fetö Operasyonu: 21 Gözaltı
1 saat önce
Mardin merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltıMARDİN - Mardin merkezli 13 ilde, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanmış "kripto" Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerinin deşifresine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 21 şahıs gözaltına alındı.
Mardin
merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
MARDİN - Mardin merkezli 13 ilde, Türk Silahlı Kuvvetleri
içerisinde yuvalanmış "kripto" Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerinin deşifresine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 21 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce kararlılıkla yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, TSK
içerisine yuvalanmış "kripto" örgüt üyelerinin deşifresine yönelik çalışmalar neticesince örgütün mahrem imamları tarafından kullanılan ardışık arama yöntemi ile ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları anlaşılan ve örgüt faaliyetlerinde bulundukları yönünde tespitler yapılan 21 örgüt üyesine yönelik operasyon yapıldı. İstanbul
, Ankara
, Erzurum
, Adana
, Ağrı
, Erzincan
, Eskişehir
, Hakkari
, Hatay
, Konya
, Sakarya
, Samsun
ve Şanlıurfa
'da Mardin merkezli 11 Aralık
'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 21 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adli mercilere sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:38 Kaynak: İHA
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