Son Dakika Haberleri: Mardin Merkezli 13 İlde Fetö Operasyonu: 21 Gözaltı

Mardin Merkezli 13 İlde Fetö Operasyonu: 21 Gözaltı

1 saat önce

Mardin merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltıMARDİN - Mardin merkezli 13 ilde, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanmış "kripto" Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerinin deşifresine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 21 şahıs gözaltına alındı.

Mardin merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

MARDİN - Mardin merkezli 13 ilde, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanmış "kripto" Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerinin deşifresine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 21 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce kararlılıkla yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, TSK içerisine yuvalanmış "kripto" örgüt üyelerinin deşifresine yönelik çalışmalar neticesince örgütün mahrem imamları tarafından kullanılan ardışık arama yöntemi ile ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları anlaşılan ve örgüt faaliyetlerinde bulundukları yönünde tespitler yapılan 21 örgüt üyesine yönelik operasyon yapıldı. İstanbul, Ankara, Erzurum, Adana, Ağrı, Erzincan, Eskişehir, Hakkari, Hatay, Konya, Sakarya, Samsun ve Şanlıurfa'da Mardin merkezli 11 Aralık'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 21 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adli mercilere sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:38 Kaynak: İHA

Mardin, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mardin Kamışlı'daki Teröristlere Zırhlı Nöbet Kulübeleri İstismar Sanığı, Adliyede Polisin Belinden Silahı Alıp Rastgele Ateş Etti

5 Aylık Hamile Kadın ve Sevgilisi, Uğradıkları Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti 16 Yaşındaki Çocuk, Tartışma Yaşadığı Yengesine Kurşun Yağdırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 14:13:47. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin Merkezli 13 İlde Fetö Operasyonu: 21 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]