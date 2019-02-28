Mardin Merkezli 18 İlde Fetö Operasyonu: 22 Gözaltı
20 dakika önce
Mardin merkezli 18 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 22 kişi gözaltına alındı.
Mardin merkezli 18 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 22 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında TSK içerisine yuvalanmış kripto örgüt üyelerinin deşifresine yönelik operasyon başlattı. Bu kapsamda, FETÖ silahlı terör örgütü mahrem imamları tarafından kullanılan ardışık arama yöntemi ile ankesörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen ve haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunan 26 askeri personele yönelik, İstanbul, Ankara İzmir, Muğla, Burdur, Siirt, Şırnak, Hakkari, Malatya, Diyarbakır, Bilecik, Kocaeli, Erzurum, Konya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Denizli ve Mardin olmak üzere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 22 kişi gözaltına alınırken 4 kişi hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:41 Kaynak: İHA
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