Son Dakika Haberleri: Mardin Merkezli 19 İlde Fetö Operasyonu: 22 Gözaltı

Mardin Merkezli 19 İlde Fetö Operasyonu: 22 Gözaltı

1 saat önce

MARDİN merkezli 19 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı, 4 kişi ise aranıyor.

Mardin Merkezli 19 İlde Fetö Operasyonu: 22 Gözaltı, System.String[]
MARDİN merkezli 19 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı, 4 kişi ise aranıyor.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarına yönelik Mardin merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Burdur, Siirt, Şırnak, Hakkari, Malatya, Diyarbakır, Bilecik, Kocaeli, Erzurum, Konya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar ve Denizli'de eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı. Mardin'e getirilen şüpheliler sorgulanırken aranan 4 kişinin yakalanmasına çalışılıyor. - Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:01 Kaynak: DHA

Mardin, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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