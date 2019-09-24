Mardin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Mardin merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.



Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mardin, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.B., M.P., S.T., E.K. ve F.G.'nin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. - MARDİN