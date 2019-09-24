Son Dakika Haberleri: Mardin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Mardin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

1 saat önce

Mardin merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Mardin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

Mardin merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.


Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mardin, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.B., M.P., S.T., E.K. ve F.G.'nin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. - MARDİN

Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hakkında yakalama kararı çıkarılan 32 asker FETÖ üyeliğinden tutuklandı
Kıran-2 operasyonunda PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi Balon balığı kız çocuğunun parmağını kopardı Antalya'da 45 yaşındaki engelli kadın, evinde ölü bulundu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 18:01:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]