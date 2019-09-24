Son Dakika Haberleri: Mardin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
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Mardin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

10 dakika önce

Mardin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltıMARDİN - Mardin merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Mardin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

MARDİN - Mardin merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma dosyaları kapsamında, Mardin, Ankara ve Tekirdağ illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda, M.B., M.P., S.T., E.K., F.G. yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Mardin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 07:06 Kaynak: İHA
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