Mardin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
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Mardin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltıMARDİN - Mardin merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 07:06 Kaynak: İHA
Mardin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
MARDİN - Mardin merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma dosyaları kapsamında, Mardin, Ankara ve Tekirdağ illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda, M.B., M.P., S.T., E.K., F.G. yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.
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