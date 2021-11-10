Mardin merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika

Mardin merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mardin kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürdürülüyor.

Ekipler, örgüt mensupları ile iş birliği halinde olduğu tespit edilen 8 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Mardin, Batman ve Mersin'de 8 şüphelinin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 2 kişi aranıyor.