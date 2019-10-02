Son Dakika Haberleri: Mardin merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu
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Mardin merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu

51 dakika önce

Mardin merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 kilo 650 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Mardin merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Mardin merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 kilo 650 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Mardin Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu satıcılarına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Mardin, Diyarbakır ve Muğla'da eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 27 kilo 650 gram esrar bulundu, 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:26 Kaynak: AA
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