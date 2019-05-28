Son Dakika Haberleri: Mardin merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 6 tutuklama

Mardin merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 6 tutuklama

1 saat önce

Mardin merkezli 3 ilde gerçekleştirilen ve 17 kişinin gözaltına alındığı yasa dışı bahis operasyonlarının ardından adliyeye çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 6 tutuklama, System.String[]
Mardin merkezli 3 ilde gerçekleştirilen ve 17 kişinin gözaltına alındığı yasa dışı bahis operasyonlarının ardından adliyeye çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen 7258 Sayılı Kanuna muhalefet, suç gelirlerinin aklanması soruşturması kapsamında suça aracılık ettiği, imkan sağladığı ve oynattığı tespit edilen şüphelilere yönelik Mardin, İstanbul ve İzmir'de 21 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, 17 zanlı gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 kişi adli kontrol, 3 kişi de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Operasyonda suçtan elde ettikleri değerlendirilen ve 4 milyon lirayı bulduğu belirtilen taşınır, taşınmaz malları ve banka hesaplarına el konulduğu öğrenildi. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:59 Kaynak: İHA
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mardin, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Siirt'te Turuncu Listede Aranan Terörist Etkisiz Hale Getirildi Aile Boyu Vahşet! Evlilik Dışı Hamile Kalan Kadını, Halası ve Eniştesi Boğarak Öldürdü Küçük Evin'in Cenazesini Gören Babası Baygınlık Geçirdi 246 Poşet Kokain Yutan Yolcu Uçakta Öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 11:56:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 6 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]