Mardin Merkezli 4 İlde Fetö Operasyonu
12 dakika önce
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY terör örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mardin merkezli Elazığ, Diyarbakır, Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Mardin
Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY terör örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mardin merkezli Elazığ
, Diyarbakır
, Kayseri
'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mardin Emniyet Müdürlüğü
tarafından Mardin merkezli Diyarbakır, Elazığ ve Kayseri'de düzenlenen operasyonda 3 şahıs 27 Şubat tarihinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan İŞKUR
personeli M.N. ile Mardin Nusaybin
İlçe Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaparken 701 sayılı KHK ile ihraç edilen A.Y ve Mardin Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaparken 701 sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edilen K.K. çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:12 Kaynak: İHA
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