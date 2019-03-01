Son Dakika Haberleri: Mardin Merkezli 4 İlde Fetö Operasyonu

Mardin Merkezli 4 İlde Fetö Operasyonu

12 dakika önce

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY terör örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mardin merkezli Elazığ, Diyarbakır, Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Mardin Merkezli 4 İlde Fetö Operasyonu, System.String[]
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY terör örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mardin merkezli Elazığ, Diyarbakır, Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından Mardin merkezli Diyarbakır, Elazığ ve Kayseri'de düzenlenen operasyonda 3 şahıs 27 Şubat tarihinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan İŞKUR personeli M.N. ile Mardin Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaparken 701 sayılı KHK ile ihraç edilen A.Y ve Mardin Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaparken 701 sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edilen K.K. çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:12 Kaynak: İHA

Kayseri, Mardin, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Altın Fiyatları Ne Durumda? İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları Abdüllatif Şener'den Bomba İddia: Davutoğlu ile Gül Anlaşamadı

Oyuncu Deniz Akbulut, İbrahim Tatlıses ile Yıllar Önce Otel Odasında Geçen Anısını Anlattı Alkollü Baba, Tartıştığı Lise Öğrencisi Oğlunu Kalbinden Bıçaklayarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 09:24:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin Merkezli 4 İlde Fetö Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]