Mardin merkezli 4 ilde 'joker' operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika

- Mardin merkezli 4 ilde 'joker' operasyonu: 10 gözaltı

Jokerleri kendilerine benzetmek için makyöz tutup aile bilgilerini ezberletmişler

MARDİN - Mardin merkezli 4 ilde başkasının yerine sınava giren şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi yakalandı. Jokerin sınava giren kişiye benzetilmesi için makyöz kullanıldığı ve aile bilgilerinin ezberletildiği belirlendi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 Kasımda Mardin merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon ile "6114 Sayılı ÖSYM Kanununa muhalefet ve rüşvet' suçlarını işledikleri tespit edilen 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yürütülen çalışmalar kapsamında, suç organizasyonu içerisindeki organizatörlerin, ehliyet sınavları öncesi sınava girecek kursiyerlerin yerine, yine suç organizasyonunun içerisinde bulunan aracılar tarafından joker olarak tabir edilen şüphelilere geçmiş sınav sorularının olduğu kitapların ezberletilerek sınava hazırladıkları belirlendi. Fiziksel görüntü olarak kursiyere en çok benzeyen jokerin seçilerek sınava hazırlandığı öğrenilirken, makyözler vasıtasıyla da makyaj, saç kesimi ve lens kullanımı yollarına başvurularak jokerin görünüm itibariyle kursiyere benzetildiği, sınav öncesi jokerlere, yerine sınava girecekleri kursiyerin 3. dereceye kadar akrabalarının tüm aile bilgilerinin ve sınavda joker olarak kullanılan şahsın görevlilerce tespiti ve adli işleme konu olması halinde polise verilecek ifadenin joker ve kursiyerlere ezberletildiği ortaya çıktı. Organizatörler tarafından kursiyerlerden sınav başına bin 500-2 bin lira ücret alındığı, ücretin yüzde ellisinin aracılar vasıtasıyla jokere verildiği, aracılar yoluyla çevre illerde yapılan sınavlara da jokerlerin gönderildiği ya da yine bu illerdeki irtibatlı olunan jokerlerin kullanıldığı bilgileri elde edilirken, operasyon kapsamında şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda kursiyer ve jokerlere ait bilgilerin bulunduğu ajandalar ile suça konu çok sayıda doküman ele geçirildi.