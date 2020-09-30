Mardin merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

MARDİN merkezli Aydın, Batman ve Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK'ya yardım sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ömeryan-Bagok ve Kerboran kırsalında PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmeleri amacıyla başlatılan 'Yıldırım-8 Jandarma Astsubay Üstçavuş İlker Düzova' özel birlik operasyonu sürüyor. Operasyon kapsamında terör örgütüne finansman sağlayan, milis ve iş birlikçileri olduğu tespit edilen 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik Mardin merkezli Aydın, Batman ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Aydın, Batman, Şanlıurfa ve Mardin'de U.K., Ş.Ü., S.A., H.B., S.A., M.B., S.Ö., K.D., Ş.D., M.N.B., S.B., F.O., H.K. gözaltına alınırken, Y.T., S.B., F.T., H.S., C.A. ve L.D.'nin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada dijital materyaller ile 15 cep telefonu ve 13 sim kartına da el konuldu.