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Mardin merkezli 4 ilde terör operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika

Mardin merkezli 4 ilde terör operasyonu: 12 gözaltı

15.02.2022 16:27

Mardin merkezli 4 ilde terör operasyonu: 12 gözaltı Mardin merkezli 4 ilde jandarmanın, sosyal medyada PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin merkezli 4 ilde terör operasyonu: 12 gözaltı

MARDİN - Mardin merkezli 4 ilde jandarmanın, sosyal medyada PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK\KCK-PYD\ YPG Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde PKK\KCK-PYD\YPG silahlı terör örgütüne üye oldukları ve sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü hakkında övücü, destekleyici paylaşımlarda bulundukları tespit edilen A.A., M.E., A.B., V.A., A.A., C.T.A., M.O., M.E.D., Ş.Ç., A.A., E.K. ve O.Ş. isimli 12 şahıs, adli makamlardan alınan arama izninin ardından Mardin merkezli 4 farklı ilde yapılan eş zamanlı operasyonda yakalandığı bildirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahısların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Mardin merkezli 4 ilde terör operasyonu: 12 gözaltı

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Münir Karaloğlu, Terör Örgütü, Mardin, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mardin merkezli 4 ilde terör operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin merkezli 4 ilde terör operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika
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