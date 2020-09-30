Mardin merkezli 4 ilde terör operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

Mardin merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda hakkında yakalama kararı çıkarılan 19 kişiden 13'ü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yıldırım 8 (Çınar-9) Jandarma Astsubay Üstçavuş İlker Düzova Özel Birlik Operasyonu kapsamında PKK'lı teröristlerle iş birliği içinde olduğu, finansman sağladığı, yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 19 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Aydın, Batman, Şanlıurfa ve Mardin'de şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda U.K, Ş.Ü, S.A, H.B, S.A, M.B, S.Ö, K.D, Ş.D, M.N.B, S.B, F.O. ve H.K. gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda ele geçen dijital materyaller ile 15 cep telefonu ve 13 sim karta el konuldu.

Diğer zanlılar Y.T, S.B, F.T, H.S, C.A. ve L.D'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.