Mardin merkezli 5 ilde PKK'ya operasyon; 1'i öğretmen 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

MARDİN Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonda elde edilen bilgilerle 5 ilde eş zamanlı baskın yapıldı. Bu baskınlarda eylem hazırlığı içerisinde bulunduğu anlaşılan biri matematik öğretmeni 10 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında terör örgütü mensubu 4 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptıkları çalışma kapsamında, sığınak ve mağara gibi alanlarda ele geçirdikleri dokümanlarda yapılan incelemede, terör mensuplarının kırsal alanda faaliyette bulunduktan sonra birçok ile dağıldıkları bilgisine ulaştı. Mardin'de yapılan baskınlarda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Sığınaklardaki belgeler ve yakalanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda İstanbul, Gaziantep, Şırnak ve Diyarbakır emniyeti ile de irtibata geçildi.
"PKK/KCK terör örgütü mensuplarının bulunduğu sığınak, mağara ve alanlarda icra edilen operasyonlarda; ele geçirilen dokümanlar üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde; PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında silahlı olarak faaliyet yürüten, terör örgütünün sözde bayrakları ile fotoğrafları olan, örgüte katılım yaptıklarında bölücü terör örgütü sicil bilgileri dokümanlardan tespit edilen, örgütün kırsal alanlarında faaliyet yürüttükten sonra, Ülkemize yasadışı yollarla giriş yaparak metropol illerimizde PKK/KCK terör örgütü adına eylem yapmak üzere il merkezlerine gelen, içerisinde aktif olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan '(1) Öğretmen' şahsında bulunduğu toplam (14) şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik; 01.07.2020 tarihinde illerimizde koordineli olarak eş zamanlı operasyonel faaliyet düzenlenmiştir. İstanbul, Gaziantep, Şırnak, Diyarbakır ve Mardin ilimizde (10) şüpheli şahıs yakalanmış olup, diğer (4) şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir."