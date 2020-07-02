Mardin merkezli 5 ilde PKK'ya operasyon; 1'i öğretmen 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Mardin merkezli 5 ilde PKK'ya operasyon; 1'i öğretmen 10 şüpheli yakalandı

MARDİN Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonda elde edilen bilgilerle 5 ilde eş zamanlı baskın yapıldı.

MARDİN Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonda elde edilen bilgilerle 5 ilde eş zamanlı baskın yapıldı. Bu baskınlarda eylem hazırlığı içerisinde bulunduğu anlaşılan biri matematik öğretmeni 10 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında terör örgütü mensubu 4 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptıkları çalışma kapsamında, sığınak ve mağara gibi alanlarda ele geçirdikleri dokümanlarda yapılan incelemede, terör mensuplarının kırsal alanda faaliyette bulunduktan sonra birçok ile dağıldıkları bilgisine ulaştı. Mardin'de yapılan baskınlarda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Sığınaklardaki belgeler ve yakalanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda İstanbul, Gaziantep, Şırnak ve Diyarbakır emniyeti ile de irtibata geçildi.

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BİRİ ÖĞRETMEN 10 TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU YAKALANDI

Terör örgütü üyelerinin büyük kentlerde eylem hazırlığı içerisinde oldukları bilgisi üzerine İstanbul, Gaziantep, Şırnak ve Diyarbakır'da da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 6 kişi daha yakalandı. Diyarbakır'da yakalanan bir kişinin ise matematik öğretmeni olduğu öğrenildi. Halen 5 ilde devam eden operasyonlarda 4 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

DİYARBAKIR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden Mardin merkezli 5 ilde sürdürülen operasyonlar hakkında bilgi verildi. PKK/KCK terör örgütünün Diyarbakır'daki faaliyetlerinin deşifresine yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili birimler ile ortak çalışmalar yapıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"PKK/KCK terör örgütü mensuplarının bulunduğu sığınak, mağara ve alanlarda icra edilen operasyonlarda; ele geçirilen dokümanlar üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde; PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında silahlı olarak faaliyet yürüten, terör örgütünün sözde bayrakları ile fotoğrafları olan, örgüte katılım yaptıklarında bölücü terör örgütü sicil bilgileri dokümanlardan tespit edilen, örgütün kırsal alanlarında faaliyet yürüttükten sonra, Ülkemize yasadışı yollarla giriş yaparak metropol illerimizde PKK/KCK terör örgütü adına eylem yapmak üzere il merkezlerine gelen, içerisinde aktif olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan '(1) Öğretmen' şahsında bulunduğu toplam (14) şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik; 01.07.2020 tarihinde illerimizde koordineli olarak eş zamanlı operasyonel faaliyet düzenlenmiştir. İstanbul, Gaziantep, Şırnak, Diyarbakır ve Mardin ilimizde (10) şüpheli şahıs yakalanmış olup, diğer (4) şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir."


Mardin, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 00:22 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mardin merkezli 5 ilde PKK'ya operasyon; 1'i öğretmen 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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