Mardin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
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Mardin merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda meslekten ihraç edilmiş 6 polis gözaltına alındı.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:26 Kaynak: İHA
merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda meslekten ihraç edilmiş 6 polis gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü
kadrosunda görevli iken ihraç olan ve örgütün dijital arşivlerinde 'örgüte bağlı' şeklinde konumlandırılmış ve haklarında beyan bulunan 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis
, Mardin, Trabzon
, Adana
, Konya
, İstanbul
ve Gaziantep
'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda H.Ş., M.K., İ.Ş., E.A., M.Ç. ve H.C. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - MARDİN
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