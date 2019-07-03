Mardin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
55 dakika önce
MARDİN merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen 6 polis gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:18 Kaynak: DHA
MARDİN merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen 6 polis gözaltına alındı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında görevliyken ihraç edilen ve örgütün dijital arşivlerinde 'örgüte bağlı' şeklinde konumlandırılmış ve haklarında beyanlar bulunan 6 polis hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince, Mardin, Trabzon
, Adana
, Konya
, İstanbul
ve Gaziantep
'te belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda İ.Ş., E.A., H.Ş., M.K.,M.Ç. ve H.C. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
- Mardin
Doktor çift saldırıya uğradı, o anlar kameralara yansıdı
Eski eşini sokak ortasında tekme tokat dövüp bıçakladı
Diyarbakır'da dev operasyon! 5 milyon 430 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
10 bin dolara böbrek! Ameliyat masasında yakalandılar