Mardin merkezli 6 ilde fetö operasyonu: 6 gözaltı

MARDİN merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullanan şüpheliler tespit edildi. Polis de şüphelilere yönelik Mardin ile Bursa, Tekirdağ, Samsun, Ankara, Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor.