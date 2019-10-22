Mardin merkezli 6 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

Mardin merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.



Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Emniyet Müdürlüğü kadrosundan ihraç edilen ve örgütle ilişkili bulunduğu belirlenen 6 şüpheli ile terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen bir kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Mardin, Konya, Antalya, Hatay, Elazığ ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.A, G.Y.T, A.E, H.Ö, B.Y, Ö.C. ve F.K. yakalandı.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.