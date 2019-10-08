Son Dakika Haberleri: Mardin merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonu
Son Dakika Güncel Mardin merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonu

Mardin merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonu

10 dakika önce

Mardin'de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Mardin merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonu, System.String[]

Mardin'de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Mardin, Bursa, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan D.K, J.O.H, M.T, İ.G, S.A, M.E.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan D.K. ile S.A. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında firari bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları gerekçesiyle 4 Ekim'de haklarında yakalama kararı çıkarılan 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alınmıştı.

Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:46 Kaynak: AA
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