Mardin merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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Mardin merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 3 kişi tutuklandıMARDİN - Mardin merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:53 Kaynak: İHA
merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 3 kişi tutuklandı
MARDİN - Mardin merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Mardin, Trabzon
, Adana
, Konya
, İstanbul
, Gaziantep
'te 3 Temmuz'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyet Müdürlüğü
kadrosunda görevli iken ihraç olan ve örgütün dijital arşivlerinde "örgüte bağlı" şeklinde konumlandırılmış ve haklarında beyan bulunarak gözaltına alınan 6 şüpheli, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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