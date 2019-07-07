Mardin merkezli 6 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
1 saat önce
Mardin merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:15 Kaynak: AA
merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan eski 6 polisin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mardin, Trabzon
, Adana
, Konya
, İstanbul
ve Gaziantep
'te 3 Temmuz'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün dijital arşivlerinde "örgüte bağlı" şeklinde konumlandırılmış ve haklarında beyan bulunan eski 6 polis gözaltına alınmıştı.
17 yaşındaki genç, Mardin'in ilk yerli otomobilini yaptı
7 kişinin hayatını kaybettiği metil alkol olayıyla ilgili 4 kişi tutuklandı
SETA'nın medya raporuna bir tepki de HDP'den: Gazetecileri hedef göstermek suçtur
Kandil'de ilk defa üst düzey bir PKK'lı etkisiz hale getirildi