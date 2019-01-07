Son Dakika Haberleri: Mardin Merkezli 8 İlde Fetö Operasyonu

Mardin Merkezli 8 İlde Fetö Operasyonu

4 dakika önce

Mardin merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Mardin Merkezli 8 İlde Fetö Operasyonu, System.String[]
Mardin merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında örgütün "mahrem" yapılanmasında yer alan 10 şüpheli hakkında yakalama kararı aldı. Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıların gözaltına alınması için Mardin merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:51 Kaynak: İHA

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