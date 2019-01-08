Mardin Merkezli Fetö Operasyonu
1 saat önce
Mardin merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.
Mardin merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün "mahrem" yapılanmasına yönelik 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 9 şüpheli yakalandı.
Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Örgütün "mahrem" yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 10 kişi hakkında dün yakalama kararı çıkarılmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:02 Kaynak: AA
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