Son Dakika Haberleri: Mardin Merkezli Fetö/pdy Operasyonu: 11 Gözaltı

Mardin Merkezli Fetö/pdy Operasyonu: 11 Gözaltı

49 dakika önce

Mardin merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin Merkezli Fetö/pdy Operasyonu: 11 Gözaltı, System.String[]
Mardin merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin sivil yapılanması içerisinde olduğu tespit edilen, söz konusu terör örgütüne ait Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan derneklerde çalışan ve üyelik kaydı bulunduğu tespit edilen 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda A.Y, E.A, Y.A, Z.A, A.Ö, S.B, B.T, H.T, İ.H.Ö, H.A. ve C.D. gözaltına alındı.

Firari bir şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin soruşturmanın yürütüldüğü Mardin'e getirileceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:44 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alper Potuk'un Estetiksiz Hali Sosyal Medyada Gündem Oldu! Düğün Salonunda Kumar Baskını! 54 Kişi Gözaltına Alındı Yarım Asırlık Hayal Gerçek Oldu; Gümüşhane Çevre Yolu Açıldı Bakan Albayrak: Döviz Alanlar Şimdi Kara Kara Düşünüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 14:33:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin Merkezli Fetö/pdy Operasyonu: 11 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]