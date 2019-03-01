Mardin Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
39 dakika önce
Mardin merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2'si meslekten ihraç edilen polis 3 zanlı tutuklandı.
Mardin
merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2'si meslekten ihraç edilen polis 3 zanlı tutuklandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 2 eski polis ile bir İŞKUR
personeline yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Mardin, Elazığ
, Diyarbakır
ve Kayseri
'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen polis A.Y. ve K.K. ile İŞKUR'da çalışan M.N. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:45 Kaynak: AA
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