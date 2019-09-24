Son Dakika Haberleri: Mardin merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı
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Mardin merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

11 dakika önce

Mardin merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Mardin merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

Mardin merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kararın ardından Mardin, Ankara ve Tekirdağ'da eş zamanlı bazı adreslere düzenlenen operasyonda M.B, M.P, S.T, E.K. ve F.G. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:02 Kaynak: AA
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