Mardin merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı
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Mardin merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:02 Kaynak: AA
Mardin merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kararın ardından Mardin, Ankara ve Tekirdağ'da eş zamanlı bazı adreslere düzenlenen operasyonda M.B, M.P, S.T, E.K. ve F.G. gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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