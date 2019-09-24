Mardin merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

Mardin merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kararın ardından Mardin, Ankara ve Tekirdağ'da eş zamanlı bazı adreslere düzenlenen operasyonda M.B, M.P, S.T, E.K. ve F.G. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.