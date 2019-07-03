Mardin merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı
1 saat önce
Mardin merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda eski 6 polis gözaltına alındı.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:10 Kaynak: AA
merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda eski 6 polis gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında emniyet müdürlüğü kadrosunda görevli iken ihraç olan ve örgütün dijital arşivlerinde "örgüte bağlı" şeklinde konumlandırılmış ve haklarında beyan bulunan 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince Mardin ,Trabzon
, Adana
, Konya
, İstanbul
, Gaziantep
'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda H.Ş, M.K, İ.Ş, E. A, M.Ç. ve H.C. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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