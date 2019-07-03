Son Dakika Haberleri: Mardin merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı
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Mardin merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

1 saat önce

Mardin merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda eski 6 polis gözaltına alındı.

Mardin merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]
Mardin merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda eski 6 polis gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında emniyet müdürlüğü kadrosunda görevli iken ihraç olan ve örgütün dijital arşivlerinde "örgüte bağlı" şeklinde konumlandırılmış ve haklarında beyan bulunan 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mardin ,Trabzon, Adana, Konya, İstanbul, Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda H.Ş, M.K, İ.Ş, E. A, M.Ç. ve H.C. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:10 Kaynak: AA
Mardin, Güncel
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