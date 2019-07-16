Mardin merkezli FETÖ soruşturmasında 19 gözaltı kararı
3 saat önce
MARDİN merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen aralarında gazeteci ve iş insanlarının da bulunduğu 19 kişi için operasyon başlatıldı. Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:02 Kaynak: DHA
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