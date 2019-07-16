Son Dakika Haberleri: Mardin merkezli FETÖ soruşturmasında 19 gözaltı kararı
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Mardin merkezli FETÖ soruşturmasında 19 gözaltı kararı

3 saat önce

MARDİN merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen aralarında gazeteci ve iş insanlarının da bulunduğu 19 kişi için operasyon başlatıldı.

Mardin merkezli FETÖ soruşturmasında 19 gözaltı kararı, System.String[]
MARDİN merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen aralarında gazeteci ve iş insanlarının da bulunduğu 19 kişi için operasyon başlatıldı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'ya yönelik yürütülen soruşturmada aralarında gazeteci ve iş insanlarının da bulunduğu 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin yakalanması için Mardin, Ankara, Malatya, Şanlıurfa, Van, Adana, Elazığ, Kırşehir, Yozgat ve Kütahya'da belirlenen adreslere eş zamanlı başlatılan operasyonlar sürüyor.


Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:02 Kaynak: DHA
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