Mardin merkezli terör operasyonu gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Mardin merkezli terör operasyonunda ele geçirilen dijital materyallerde ismi tespit edilen ve Diyarbakır'da gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK terör örgütünü yönelik operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerde ismi tespit edilen kişilere yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde "Zelal Botan" kod adlı Melahat Y. evine yapılan operasyonda gözaltına alındı.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.
Mardin'de kırsal alanlarda PKK'lı teröristlere yürütülen operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.