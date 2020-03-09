Mardin merkezli terör operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin merkezli terör operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Mardin merkezli terör operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Mardin ve Diyarbakır kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin merkezli terör operasyonunda 7 şüpheli yakalandı, System.String[]

Mardin ve Diyarbakır kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mardin ve Diyarbakır İl Jandarma komutanlığı ekiplerince, "Kapan-1" operasyonları kapsamında Savur ve sözde "Gap-Rıha" kırsalında Şehit Uzman Jandarma Çavuş Erdal Çetin Müşterek Özel Birlik Operasyonu yapıldı.

Operasyonda 3 farklı noktada taşlar arasına PKK'lı teröristler tarafından gizlenmiş, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan pil bloğu, kablo, örgütsel doküman, elbise, kişisel temizlik malzemesi ile muhtelif gıda ve yaşam malzemesi bulundu.

Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğer malzemeler kullanılamaz hale getirildi.

Ayrıca jandarma ekiplerince tespit edilen iş birlikçilere yönelik 10 farklı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

3 şüphelinin yakalanması için operasyon devam ediyor.

Diyarbakır, Jandarma, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyarbakır'da oturma eylemi yapan bir aile daha evladına kavuştu
Son dakika: Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'ya 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi FETÖ'nün hücre evine yapılan baskında kadın pedi üzerinde şifreli notlar yakalandı Stoltenberg ile ortak açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO ittifak dayanışmasını göstermesi gereken bir dönemdedir

Son Dakika Haberleri
20:12 Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
20:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız...
20:10 Bahçelievler'de genç kızın 2. kattan düştüğü anlar kameraya yansıdı
20:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO ittifak dayanışmasını göstermesi gereken kritik bir dönemin içinde"
20:08 Çukurova Üniversitesinde sesli betimleme çalışması yapılacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 20:13:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin merkezli terör operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]