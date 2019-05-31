Son Dakika Haberleri: Mardin merkezli yasa dışı bahis operasyonu
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Mardin merkezli yasa dışı bahis operasyonu

49 dakika önce

Mardin merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Mardin merkezli yasa dışı bahis operasyonu, System.String[]
Mardin merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Mardin merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda, 27 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, 4 hard disk, 4 flash bellek, 16 SIM kart, 2 hafıza kartı, 4 tablet ile şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik ajanda ve belge ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlıların Kızıltepe ilçesinde çok sayıda kişiyi yasa dışı bahis oynaması için teşvik ettiği ve yurt dışı menşeili bahis sitelerine abone yaparak komisyon adı altında haksız kazanç sağladığı öne sürüldü. Ayrıca bahis sarmalı içerisinde ekonomik buhran yaşayan ve bahisten kaynaklı borçlarını ödeyemeyen bazı kişilerin, şüphelilerce yapılan baskı altında intihara yöneldikleri iddia edildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:56 Kaynak: AA
Kızıltepe, Mardin, Güncel
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