Mardin-Midyat yolunun tamamı, bölünmüş yol haline getiriliyor

Mardin- Midyat yolunun tamamı, güvenli ve konforlu ulaşım için bölünmüş yol haline getirilecek.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Mardin'in gelişimine ivme kazandıracak yeni ulaştırma yatırımları kapsamında, mevcut haliyle 17,7 kilometresi bölünmüş yol, 41,1 kilometrelik kesimi tek yol standardında hizmet veren Mardin-Midyat yolunun tamamen bölünmüş yol haline getirilmesi için yarın temel atma töreni düzenlenecek.

Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katılacak.

Bitümlü sıcak karışım kaplamalı olarak projelendirilen yolun platform genişliği 19-26 metre olacak. 2x2 şeritli yolda 23 kavşak yer alacak.

Mardin-Midyat yolunun bölünmüş yol standardına yükseltilmesiyle trafik güvenliği artırılacak, kesintisiz ve daha hızlı trafik akışı sağlanacak.

Projeyle ayrıca tarım ve sanayi ürünlerinin ülke içinde ve sınır kapıları üzerinden dış pazarlara ulaşımı kolaylaştırılarak bölgedeki ekonomik hacmin büyümesine katkıda bulunulacak.