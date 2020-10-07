Mardin milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırıldı - Son Dakika

Bağımsız Mardin milletvekili Tuma Çelik'in hakkındaki iddiaların soruşturulması amacıyla dokunulmazlığı kaldırıldı.
TBMM Genel Kurulu'nda bağımsız Mardin milletvekili Tuma Çelik'in durumu görüşüldü. Konu hakkında milletvekilleri konuşma yapmadı ve oylamaya geçildi. Oylama ile bağımsız Mardin milletvekili Tuma Çelik'in hakkında iddiaların soruşturulması amacıyla dokunulmazlığı kaldırıldı.
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)
- Kaynak: İHA
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