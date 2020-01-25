Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü ile DİKA arasında eğitim protokolü imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü ile DİKA arasında eğitim protokolü imzalandı - Son Dakika

Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü ile DİKA arasında eğitim protokolü imzalandı

6 saat önce

Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) arasında "İnovasyon Eğitimi Projesi" protokolü imzalandı.

Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü ile DİKA arasında eğitim protokolü imzalandı, System.String[]

Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) arasında "İnovasyon Eğitimi Projesi" protokolü imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer, yaptığı açıklamada, gelişen ve değişik teknolojik alanlarda yeni fikirler ve bu fikirlerin pratiğe dökülebilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

"21. yüzyıl her platformda inovasyon rekabetine sahne olmaktadır." diyen Sümer, şunları kaydetti:

"Teknolojiden tarıma, sanayiden hayvancılığa, turizmden balıkçılığa kadar ekonominin her alanında inovasyonun devasa etkilerini görmekteyiz. Mesleki ve teknik eğitim en genel anlamda, bireysel ve toplumsal yaşam için zorunlu olan bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, tavır ve meslek alışkanlıkları kazandırarak bireyi zihinsel, duygusal, sosyal, ekonomik ve kişisel yönleriyle dengeli biçimde geliştirme sürecidir."

Dicle Kalkınma Ajansı, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum'dan ortak açıklama: Göçük altında iki vatandaşımızın sesini duyduk
Deprem bölgesinden bir kötü haber daha: Hava sıcaklıkları düşüyor Elazığ depremini bilen Naci Görür "Doğu Anadolu fayı uyandı" dedi ve Kahramanmaraş'ı uyardı İstanbul Üniversitesi, Elazığ depreminin ön inceleme raporu yayımladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 00:03:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü ile DİKA arasında eğitim protokolü imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]