Son Dakika Haberleri: Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü yeni binasına kavuştu
Son Dakika Güncel Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü yeni binasına kavuştu

Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü yeni binasına kavuştu

6 saat önce

Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yeni binası, hizmet vermeye başladı.

Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü yeni binasına kavuştu, System.String[]

Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yeni binası, hizmet vermeye başladı. 10 dönüm arazi üzerine kurulan bina içerisindeki konferans salonu, kütüphanesi ve çok amaçlı salonlarıyla bir kompleks görevi görecek.


Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde hizmete giren binada 17 bin 200 metrekare kullanım alanı üzerine inşa edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası toplam 112 oda sayısı, 800 kişilik konferans salonu, 2 adet 120 kişilik çok amaçlı salonu, her katta yer alan toplantı odaları, 1 adet planetaryum, 4 adet tasarım beceri atölyesi ve 2 adet 10 bin kitap kapasiteli kütüphanesi bulunuyor. Bina 10 dönüm arazi üzerine bahçe ve park alanı ile kompleks görevi gören bina hizmete girdi.


Konu ile ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Sarı, "Eğitim camiası olarak güzel çalışmaların altına imzamızı attık. Bu çalışmalardan bir tanesi de, yeni hizmet binamızın yapılması ve burada vereceğimiz hizmeti öğrencilerimize, öğretmenlerimize yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Personelimizin daha ferah çalışabileceği bir ortam oluşturuldu. Vatandaşlarımızın daha rahat hizmet alacakları bir bina oldu. Yeni hizmet binamız Mardin'ine çok yakıştı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binamız eğitim öğretim camiasına ve tüm Mardin'e hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - MARDİN

Artuklu, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uçuruma yuvarlanan kadın, kendisini kurtarmak isteyen ekiplere cep telefonunu arattı
Karnı burnunda müzik öğretmeni katıldığı ses yarışmasında ilgi odağı oldu Acı haberler peş peşe geldi! Erken doğan bebeğinin ölüm haberine kalbi dayanamadı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İBB Başkanı'nın yaptığı tam bir cehalettir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 22:05:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü yeni binasına kavuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]