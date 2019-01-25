Son Dakika Haberleri: Mardin Milli Eğitim Müdürü Sarı'dan Okul Müdürleriyle Toplantı

Mardin Milli Eğitim Müdürü Sarı'dan Okul Müdürleriyle Toplantı

1 saat önce

Mardin Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde görev yapan okul müdürleri ile düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Mardin Milli Eğitim Müdürü Sarı'dan Okul Müdürleriyle Toplantı, System.String[]
Mardin Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde görev yapan okul müdürleri ile düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Kızıltepe Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen toplantıda Sarı, okul müdürlerinin görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

Sarı yaptığı konuşmada, bulundukları makamların büyük sorumlulukları olduğunu belirterek, okulların kaliteli hizmet vermesi ve öğrencilere kaliteli eğitim sunulmasının önemine değindi.

Eğitimin bir gönül işi olduğunu vurgulayan Sarı, daha kaliteli bir eğitime okul müdürlerinin, öğretmenlerin, velilerin desteğiyle ulaşılabileceğini aktardı.

Öğretmenlere bu konuda büyük görev düştüğünü dile getiren Sarı, "Bulunduğunuz makamlar var olan problemleri çözüme kavuşturma makamıdır. Bunun için yüreğimizi ortaya koymalıyız ki; yapabileceklerimizin en iyisini yapmaya muvaffak olalım. Hedefimiz vatanını, milletini seven nesil yetiştirmektir. Bütün öğrencilerimizin iyi yetişmesi ülkemizin ve geleceğimizin ihyasına vesile olacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:06 Kaynak: AA

Eğitim
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