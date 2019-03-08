Mardin Milli Eğitim Müdürü Sarı'dan Okul Ziyareti
34 dakika önce
Mardin Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, kırsal mahallelerdeki okulları ziyaret etti.
Mardin
Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı
, kırsal mahallelerdeki okulları ziyaret etti.
Sarı, Kızıltepe
ilçesinin kırsal Harmandüzü, Yolaldı, Yaşar, Kuyucak
, Sevimli ve Haznedar mahallelerindeki okullarda incelemelerde bulundu, öğrenci ve öğretmenlere çeşitli hediyeler verdi.
Müdür Sarı, hazırladıkları projeler kapsamında kırsal mahallerdeki öğrenci ve öğretmenleri il merkezinde ağırlayacaklarını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:52 Kaynak: AA
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