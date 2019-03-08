Son Dakika Haberleri: Mardin Milli Eğitim Müdürü Sarı'dan Okul Ziyareti

Mardin Milli Eğitim Müdürü Sarı'dan Okul Ziyareti

34 dakika önce

Mardin Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, kırsal mahallelerdeki okulları ziyaret etti.

Mardin Milli Eğitim Müdürü Sarı'dan Okul Ziyareti, System.String[]
Mardin Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, kırsal mahallelerdeki okulları ziyaret etti.

Sarı, Kızıltepe ilçesinin kırsal Harmandüzü, Yolaldı, Yaşar, Kuyucak, Sevimli ve Haznedar mahallelerindeki okullarda incelemelerde bulundu, öğrenci ve öğretmenlere çeşitli hediyeler verdi.

Müdür Sarı, hazırladıkları projeler kapsamında kırsal mahallerdeki öğrenci ve öğretmenleri il merkezinde ağırlayacaklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:52 Kaynak: AA

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