Mardin Milli Eğitim Müdürü Sarı'dan Okullarda İnceleme

Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Kızıltepe ilçesindeki okullarda incelemelerde bulundu.

Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Kızıltepe ilçesindeki okullarda incelemelerde bulundu.



Kızıltepe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Kızıltepe Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Sarı, yapılan çalışmalar hakkında okul yöneticilerinden bilgi aldı.



Sarı, mesleki eğitimin önemine vurgu yaparak, "Bunun için de okullarımızın kalite kalitelerini sürekli iyileştirmeleri için çaba sarf etmemiz gerekmektedir." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İzmir'deki Trafik Kazasında Bir Polis Şehit Oldu

HDP'den İstanbul ve Ankara İçin İddialı Çıkış: Bu Seçimin Kaderini Biz Belirleyeceğiz

Son Dakika! Araç Sahipleri Müjde! LPG'ye İndirim Geldi

Son Dakika! Bakan Albayrak: KDV İadeleri Çok Basit Bir Konu Değil