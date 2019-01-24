Son Dakika Haberleri: Mardin Milli Eğitim Müdürü Sarı'dan Okullarda İnceleme

Mardin Milli Eğitim Müdürü Sarı'dan Okullarda İnceleme

6 dakika önce

Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Kızıltepe ilçesindeki okullarda incelemelerde bulundu.

Mardin Milli Eğitim Müdürü Sarı'dan Okullarda İnceleme, System.String[]
Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Kızıltepe ilçesindeki okullarda incelemelerde bulundu.

Kızıltepe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Kızıltepe Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Sarı, yapılan çalışmalar hakkında okul yöneticilerinden bilgi aldı.

Sarı, mesleki eğitimin önemine vurgu yaparak, "Bunun için de okullarımızın kalite kalitelerini sürekli iyileştirmeleri için çaba sarf etmemiz gerekmektedir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:11 Kaynak: AA

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