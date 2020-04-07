Mardin Müftüsü Çiçek Berat Kandili'ni kutladı - Son Dakika

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Mardin Müftüsü Çiçek Berat Kandili'ni kutladı
6 saat önce
Mardin Müftüsü İsmail Çiçek, Berat Kandili dolayısıyla görüntülü mesaj yayımladı.
Mardin Müftüsü İsmail Çiçek, Berat Kandili dolayısıyla görüntülü mesaj yayımladı.
Mesajında, Berat Kandili'nin anlam ve önemine değinen Çiçek, birlik, beraberlik ve kötülüklerden kurtulma temennisinde bulundu.
Çiçek, dua ederek tüm İslam aleminin Berat kandilini kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 09:20 Kaynak: AA
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