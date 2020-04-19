MARDİN Nöbette kalp krizi geçirip, şehit olan er törenle memleketine uğurlandı - Son Dakika

MARDİN Nöbette kalp krizi geçirip, şehit olan er törenle memleketine uğurlandı

Nöbette kalp krizi geçirip, şehit olan er törenle memleketine uğurlandı (2)TOPRAĞA VERİLDİHakkari'nin Yüksekova ilçesinde, vatani görevini yaparken, geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Piyade Er Abdullah Çam'ın (21) cenazesi, uğurlama töreninin ardından toprağa verilmek üzere memleketi...

Nöbette kalp krizi geçirip, şehit olan er törenle memleketine uğurlandı (2) TOPRAĞA VERİLDİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, vatani görevini yaparken, geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Piyade Er Abdullah Çam'ın (21) cenazesi, uğurlama töreninin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Mardin'in Kızıltepe ilçesine getirildi. Kızıltepe Ulu Camisi'nde Çam için kılınan cenaze namazına; Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Emin Yıldırım, askeri yetkililer ve şehidin ailesi katıldı. Cenaze namazında, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralının uygulandığı gözlendi. Şehit Piyade Er Abdullah Çam'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Örencik Mahallesi'nde toprağa verildi. Şehit Abdullah Çam'ın, 27 gün sonra terhis olmayı beklediği öğrenildi. Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Hakkari'de nöbet sırasında rahatsızlanan asker, şehit oldu

Ebru Şallı'ya gösterilen tepkinin nedeni ne? "Biz ne ara bu kadar gaddar olduk?"

Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu

Lokanta işletmecisi, 70 bin liralık veresiye defterini yakarak "Biz bize yeteriz" dedi

Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin

Meclis Başkanı Mustafa Şentop: 23 Nisan kutlamalarını, 1 Ekim'deki yasama yılı açılışıyla birleştireceğiz

Lokanta işletmecisi, 70 bin liralık veresiye defterlerini yaktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Sadece bu hafta sonu 5000 ton asfalt serimi yapıldı

Malatya'nın simgesi Mercedes Kadir'in koronavirüsten öldüğü iddiaları yalanlandı

Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara "bahar" uyarısı: Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız

Ağrı'da kırsal alanda silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Acil tıp teknisyeni, "Evde Kal" çağrılarına uymayan ailesini kolluk kuvvetlerine ihbar etti

Malatya'da 82 yaşındaki anne ile 63 yaşındaki oğlu koronavirüsü yendi

Son Dakika: Türkiye'de 19 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 127 artarak 2017'ye yükseldi