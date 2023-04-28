Mardin'de jandarma ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1 jandarma personeli şehit oldu - Son Dakika
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Mardin'de jandarma ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1 jandarma personeli şehit oldu

28.04.2023 18:53

Mardin Nusaybin Bagok Dağı Bölgesinde bir grup terörist ile jandarma arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 jandarma personeli şehit düştü, 1 jandarma personeli yaralandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine sabır, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı, Mardin Nusaybin Bagok Dağı bölgesinde bir grup terörist ile çıkan çatışmada 1 jandarma personelinin şehit olduğunu, 1 jandarma personelinin yaralandığını bildirdi.

Mardin'de teröristlerle çıkan çatışmada 1 jandarma personeli şehit oldu

1 ASKER ŞEHİT OLDU

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mardin Nusaybin Bagok Dağı bölgesinde dün başlatılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı operasyonu çerçevesinde, bugün bir grup terörist ile çıkan çatışma çıktığı kaydedildi. Çatışmada 1 jandarma personelinin şehit olduğu, 1 jandarma personelinin ise yaralandığı belirtilen açıklamada, 1 teröristin de etkisiz hale getirildiği aktarıldı. İçişleri Bakanlığınca, "Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine sabır, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz" denildi.

Kaynak: İHA
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Jandarma, Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de jandarma ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1 jandarma personeli şehit oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de jandarma ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1 jandarma personeli şehit oldu - Son Dakika
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