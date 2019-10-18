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Son Dakika Güncel Mardin nusaybin belediye başkanlığı'na görevlendirme

Mardin nusaybin belediye başkanlığı'na görevlendirme

1 saat önce

Mardin'in Nusaybin Belediye Başkanı HDP'li Semire Nergiz'in terör soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından, yerine İlçe Kaymakamı Mehmet Balıkçılar görevlendirildi.

Mardin'in Nusaybin Belediye Başkanı HDP'li Semire Nergiz'in terör soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından, yerine İlçe Kaymakamı Mehmet Balıkçılar görevlendirildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'terör soruşturması' kapsamında 15 Ekim günü gözaltına alınan Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz ve Belediye Başkan Yardımcısı Ferhat Kut, emniyetteki sorgularının ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Nergiz ve Kut, 'PKKKCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Semire Nergiz'in tutuklanmasının ardından Nusaybin Belediye Başkan Vekilliği'ne Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar görevlendirildi. Balıkçılar, sabah saatlerinde belediye binasına gelerek görevine başladı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Mardin Valiliği'nce HDP'li Semire Nergiz'in terör soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen görevlendirmeyle ilgili açıklama yapıldı. Kaymakam Mehmet Balıkçılar'ın Nusaybin Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi

15 Ekim 2019 günü Nusaybin ilçesinde 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalanarak gözaltına alınan Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz ile Belediye Meclis Üyesi Ferhat Kut isimli şahıslar 17 Ekim 2019 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. Tutuklanan Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz. Anayasa'nın 127. ve 5393 sayılı 'Belediye Kanunu'nun 47'nci maddeleri uyarınca 17 Ekim 2019 tarihinde İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı 'Belediye Kanunu'nun 45. ve 46. maddeleri uyarınca Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar Nusaybin Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

Mardin nusaybin belediye başkanlığı'na görevlendirme

Mehmet Balıkçılar, Semire Nergiz, Nusaybin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:01 Kaynak: DHA
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