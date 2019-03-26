Son Dakika Haberleri: Mardin Nusaybin'de Başı Korkuluklara Sıkışan Köpek Kurtarıldı

Mardin Nusaybin'de Başı Korkuluklara Sıkışan Köpek Kurtarıldı

17 dakika önce

Nusaybin'de başı korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldıMardin'in Nusaybin ilçesinde başı çelik korkuluklara sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Nusaybin'de başı korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde başı çelik korkuluklara sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Nusaybin'in Yeşilkent Mahallesi'nde çelik korkuluklar arasında sıkışan yavru köpeği görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, çelik korkulukları, kesme makinesiyle ayırıp alanı genişleterek köpeği kurtardı. İncelemede herhangi bir yarası bulunmadığı belirlenen köpek doğal yaşamına bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:25 Kaynak: DHA

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