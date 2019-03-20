Mardin Nusaybin'de Dijital Elektrik Sayaç Panoları Yakıldı
1 saat önce
Nusaybin'de dijital elektrik sayaç panoları yakıldıMardin'in Nusaybin ilçesinde mahallelerde yeni kurulan 2 dijital elektrik sayaç panosu kimlikleri belirsiz kişilerce ateşe verildi.
Nusaybin
'de dijital elektrik sayaç panoları yakıldı Mardin
'in Nusaybin ilçesinde mahallelerde yeni kurulan 2 dijital elektrik sayaç panosu kimlikleri belirsiz kişilerce ateşe verildi.
Nusaybin ilçesinde Devrim ve 8 Mart
mahallelerinde yeni kurulan dijital elektrik sayaç panoları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi. Panoların yandığını gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 2 panodaki yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Polis
ekipleri, panoları ateşe verenlerin yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:26 Kaynak: DHA
Market İşletmecisinin Ateşe Verdiği Cips, Plastik Gibi Yandı
Mardin'de Teröristlerin Sığınak Olarak Kullandığı Mağaraya Operasyon
İSKİ Abonelik İşlemleri Artık Mobil Uygulamada
Oyuncu Ümit Yesin, Gözyaşları Arasında Son Yolculuğuna Uğurlandı