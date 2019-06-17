MARDİN NUSAYBİN'DE EŞSİZ GÜN BATIMI MANZARASI
24 dakika önce
MARDİN'in Suriye sınırındaki Nusaybin ilçesinde güneşin batış anı, görsel şölen sundu.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:40 Kaynak: DHA
MARDİN'in Suriye
sınırındaki Nusaybin
ilçesinde güneşin batış anı, görsel şölen sundu.
Akşam saatlerinde gün batımı sırasında güneşin gökyüzünde oluşturduğu manzara izleyenleri hayran bıraktı. Bulutların arasında oluşan turuncu ve kırmızı renklerin yanı sıra kuşların da güneşin önünde kanat çırpması, manzaraya ayrı bir güzellik kattı. Manzarayı görenler, telefonlarıyla kaydetti.
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